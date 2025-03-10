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卢比欧宣布 83%的USAID援外计画正式取消

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（法新社华盛顿10日电） 美国国务卿卢比欧今天宣布，川普政府正式将美国国际开发总署（USAID）83%的对外援助计画取消。这比美国国务院2月表示有意删砍的比例要小。

美国总统川普（Donald Trump）1月签署行政命令，要求暂时冻结所有美国对外援助，好让他的执政团队有时间检讨美国的海外支出，以剔除不符合他「美国优先」政策的计画。

卢比欧（Marco Rubio）今天在社群媒体平台X发文表示：「经过6周检视，我们目前正式将美国国际开发总署83%的计画取消。」

他解释说：「如今取消的这5200份合约，以不符合（且在一些情况下甚至伤害）美国核心国家利益的方式，来花费数以百亿计美元。」

美国国际开发总署负责在世界各地拨发美国政府的人道援助，在约120个国家有卫生或急难计画。

川普和他的盟友曾指称，美国政府的对外援助是浪费钱，且不符合美国利益。但援助团体表示，这些援助大多以促进外国情势稳定及卫生的方式，来支持美国利益。

负责监督美国国际开发总署的美国国务院2月26日宣布，有意将这个机关92%的计画资金删除，并指认要砍的补助项目达5800项。

卢比欧今天还特别感谢美国科技业亿万富豪马斯克（Elon Musk）带领的政府效率部（Department of Government Efficiency，DOGE）。这个川普新创的部门是要想办法大砍联邦部会的支出与雇员。

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