卫星公司应美政府要求 无限期停止发布中东影像

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（法新社巴黎4日电） 美国卫星影像公司「星球实验室」今天表示，在美国总统川普政府的要求下，公司将停止发布涉及中东战争地区的高解析度空拍照片。

自2月下旬以来，美国和以色列联手打击伊朗，促使伊朗以每日发射飞弹的方式进行报复，目标锁定以色列及中东地区数个邻国。

星球实验室（Planet Labs）表示，美国政府已要求卫星影像供应商「无限期暂停发布影像」。

法新社收到星球实验室发给客户的讯息指出：「自2026年3月9日起追溯生效，星球实验室将转为管理存取模式，延长关注区域内所有新影像的发布延迟时间，并将根据个案情况、为紧急且关键任务需求或符合公众利益时才发布影像。」

根据先前一份公告，这个区域被定义为伊朗全境、伊朗在中东地区的盟友基地，以及波斯湾国家和现有的冲突区。

星球实验室由前美国国家航空暨太空总署（NASA）科学家于2010年创立，影像被媒体和研究人员广泛使用。该公司表示，新政策预计将持续至冲突结束。

在正常情况下，星球实验室的卫星飞越上空后数小时内，客户即可获取影像。这为企业、研究人员和记者提供了宝贵资源，但对于寻求锁定敌方军事基地或雷达站的军队来说，也可能具有潜在利用价值。