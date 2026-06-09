印度打通连通中国边境战略隧道

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（法新社印度梭吉拉9日电） 印度工程师今天成功打通贯穿喜马拉雅山脉、具战略意义的梭吉拉隧道最后一段岩层，这项重要里程碑将开通前往中国边境拉达克地区全年通行的交通要道。

全球两大人口国中国和印度长期在南亚争夺战略影响力。尽管自从2020年边境冲突后两国关系有所缓和，长达3500公里边界一直是长期紧张的根源。

当局推动更广泛基础建设计画，旨在兴建道路和铁路，让贸易、部队和物资得以全年度从炎热低地平原直达高海拔严寒边境。这条隧道是相关计画的一部分。

道路部部长加德卡里（Nitin Gadkari）今天在此一高海拔隧道贯通典礼中表示：「这不只是一条隧道，更是生命线。」

梭吉拉隧道（Zojila tunnel）旨在快速改善印控克什米尔（Kashmir）夏季首府斯利那加（Srinagar）和拉达克（Ladakh）主要城��列城（Leh）间的连通。

目前两地间的道路交通每逢冬季因积雪高过货车而遭到阻断。

工程人员打穿最后一段岩层，连通酷寒冬季遭到大雪隔绝的两端，这是建设全长13.14公里梭吉拉隧道一大里程碑。

隧道位在海拔3528公尺的梭吉拉山隘（Zojila Pass）下方。自从2020年起，有逾3000名工人参与这条隧道开挖作业。

加德卡里按下按钮，远端引爆最后一次爆破，两边开挖的隧道就此连通，成为印度最长的公路隧道。

这项工程是包括全长6.5公里的索纳马格隧道（Sonamarg tunnel）在内、规模更大的4大隧道网络的一部分。整体计画造价达7亿1200万美元，预计2028年全面完工通车。