此内容发布于2018年11月28日 上午9:30 最后更新 - 2018年11月28日 -09:30

瑞士议会办公址联邦国会大厦，是伯尔尼作为瑞士首都的标志性建筑。 (Urs Flüeler/Keystone)

许多外国人对瑞士首都竟是伯尔尼而感到惊讶不已。在他们看来，瑞士首都若不是工业城市苏黎世，就该是国际都市日内瓦，似乎那样才更合理。但整整170年前，正是为了避免权力过于集中，伯尔尼才被选为“联邦城市”。

柏林、伦敦、马德里、莫斯科、布拉迪斯拉发，甚至雷克雅维克……无论其规模或实力，几乎所有欧洲国家都遵循了同一个规则：它们都把国内最大城市定为首都。当然也不是全部，因为瑞士就是个例外。

实际上，伯尔尼根本不是瑞士人口最多的城市，甚至还差了一大截。

外部内容 Graphique des 10 plus grandes villes suisses

即使从整个地区的角度考虑，伯尔尼州的重要性也要低于苏黎世州、巴塞尔州和日内瓦州。

正因为如此，很多外国人以为瑞士首都应该是瑞士经济中心苏黎世，或者驻有联合国欧洲总部和其他众多国际组织的日内瓦。



巡回首都

不同于其他很多国家，瑞士有很长一段时间并没有真正的首都。这是由于瑞士长期都是个邦联国家，也就是一些独立邦(州)在宽泛框架下结成的松散联盟。

从邦联创建(1291年)到旧体制终结(1798年)的这段时期里，我们可以在某种程度上把邦联议会-即邦联各成员州讨论共同议题的大会-集会的地方看作瑞士的首都。

集会地点并不是固定的。在不同的时期内，联邦议会曾在苏黎世、卢塞恩、巴登(Baden)、弗劳恩费尔德(Frauenfeld)等地召开，有时甚至在根本不属于联邦的康斯坦茨(Konstanz)开会。

集权的尝试



1798年法兰西共和国入侵瑞士后，短命的赫尔维蒂共和国(1798-1803年)实现了其集权化的理想，特别是为新成立的国家设立了首都，先是在阿劳(Aarau)，后转移到卢塞恩。但这两次尝试都只坚持了数月而已。

为了给撼动赫尔维蒂共和国的动荡画上句号，拿破仑·波拿巴于1803年通过《调停法令》重建联邦。联邦议会每年轮流在六个被称为领导州(弗里堡州、索罗图恩州、卢塞恩州、伯尔尼州、苏黎世州和巴塞尔州)的州里召开。

在拿破仑时期结束后的复兴时期，这一政体虽被保留下来，但领导州的数量减为三个，它们分别是伯尔尼州、苏黎世州和卢塞恩州。

“联邦城市”的选出



1848年新的“联邦国家”建立后，首都的问题又再次提出。1848年11月28日，新联邦议会的大多数成员投了伯尔尼的赞成票，将苏黎世和卢塞恩置于一边。

为了保持各方面的均衡，议员们不愿给当时已是瑞士主要经济中心的苏黎世赋予更重要的地位。而卢塞恩则更加不予考虑，因为它曾带头集结几个州反对成立新的联邦国家。至于伯尔尼，它不但有着瑞士中心位置的优势，并得到各法语州的支持，还愿意免费提供必要的土地。

没有哪里明确规定伯尔尼是瑞士的首都。只有两个法律条款-《联邦大会法》(多语)外部链接第32条款和《政府与行政组织法》(多语)外部链接第58条款-指明，联邦议会正常情况下常驻伯尔尼，并且这个城市接纳联邦政府、联邦各部及联邦秘书处。

因此，作为联邦议会、政府及各国大使馆驻地的伯尔尼市，是真真正正的瑞士首都。



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