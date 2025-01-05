叙利亚新领袖未与德国女外长握手惹议

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（法新社巴黎5日电） 法国外交部长巴霍今天表示，他更希望看到叙利亚新领袖夏拉接见期间有跟德国外长贝尔伯克握手，但强调那并非赴访重点。虔诚穆斯林领袖夏拉当时刻意没有跟这位女外长握手。

巴霍（Jean-Noel Barrot）与贝尔伯克（Annalena Baerbock）3日一同访问叙利亚，为自从伊斯兰主义者为首的反抗军上个月推翻长期统治者巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）以来，到访大马士革的最高阶西方大国官员。

然而，两人与夏拉（Ahmed al-Sharaa）的会谈因这位虔诚穆斯林领袖只跟巴霍握手，刻意没有跟贝尔伯克握手而笼罩阴霾。

巴霍告诉法国RTL电台：「我会不会更希望看到夏拉跟我的德国同行握手？答案是肯定的。那是此行目的吗？答案是否定的。」

他点出包括关押叙利亚境内数以万计激进圣战团体伊斯兰国（IS）战士，以及巴夏尔．阿塞德政权化学武器库扩散风险等问题。

他表示：「如果我不前往叙利亚，谁会保护法国免于针对他们安全的这些威胁？我们针对让叙利亚得以复原的政治转型跟过渡当局进行商讨，就我们的期望向他们传达明确而且坚定的讯息。」

伊朗和俄罗斯为虎作伥，在内战中力挺巴夏尔．阿塞德政权十年。巴霍表示，绝不可以让任何外国势力于政权转移之际讨便宜而削弱叙利亚。

包括叙利亚外交部长席巴尼（Asaad Hassan al-Shibani）在内官员今天抵达杜哈，为自从巴夏尔．阿塞德上个月垮台以来，过渡政府内阁首长首访卡达。

自从叙利亚反抗军于去年12月8日掌权以来，卡达是继土耳其之后，第2个正式宣布重开驻大马士革大使馆的国家。