古巴总统狄亚士-卡奈首接受美电视专访 表态不辞职

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿9日电） 古巴总统狄亚士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）今天首次接受美国电视专访时表示，他不会在美国压力下辞职，并呼吁美国公开对话。

根据美国国家广播公司新闻网（NBC News）提供的谈话翻译内容，狄亚士-卡奈表示：「我们是自由主权国家，是自由国家。我们拥有自决权与独立性，我们不受美国摆布。」

这位65岁领导人还说：「对古巴实施敌对政策的美国政府没有资格对古巴提出任何要求。」

「革命者放弃和下台的概念，这在我们的字典里不存在。」

狄亚士-卡奈告诉NBC News，古巴希望「在不设任何条件的情况下从事对话，讨论任何议题，不会要求我们改变政治体制，就像我们不会要求美国改变体制，我们对美国体制也有不少疑虑」。

古巴副外长魏达尔（Josefina Vidal）7日曾告诉法新社，与美国的谈判仍处于「非常初步的阶段」。

美国近来对共产政权统治的古巴施压，展开实际上的石油封锁，扬言对任何试图向古巴出售石油的国家加徵关税。

美国今年1月逮捕委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）后，切断古巴来自盟友委国的主要石油供应，古巴陷入能源危机。

这个加勒比海岛国曾遭受美国60多年贸易禁运。

川普曾公开提出「拿下」古巴的想法，他对格陵兰（Greenland）、加拿大和委内瑞拉也有类似主张。川普政府将古巴领导层视为美国国家安全「威胁」。

狄亚士-卡奈上月矢言「坚定抵抗」任何这类接管行动。

具有古巴血统的美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）主导与哈瓦那当局的谈判，并要求古巴领导层重大改革，认为现任领导层无能。不过卢比欧否认要求狄亚士-卡奈下台。

尽管双边关系紧张，美国在一周多前仍允许一艘俄罗斯油轮向古巴卸载原油。