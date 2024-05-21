台湾23岁男子涉架暗网供贩毒 纽约被捕

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（法新社华盛顿20日电） 台湾23岁林姓男子因涉嫌透过名为「无痕市场」（Incognito Market）的暗网贩售价值数千万美元的非法药物，日前在美国纽约被捕。 美国司法部表示，林睿庠（Rui-Siang Lin，音译），绰号「法老王」（Pharoah），本月18日于纽约甘乃迪机场（John F. Kennedy Airport）被捕，今天将出庭应讯。

美国司法部长贾兰德（Merrick Garland）在声明中说：「据称，林睿庠建构的『无痕市场』，是一个价值1亿美元的暗网，目的是向美国和世界各地贩运致命毒品。」

美国司法部表示，「无痕市场」可让用户以匿名方式买卖非法药物，今年3月已经关闭。

美国司法部表示，「无痕市场」自2020年10月出现以来，已售出数百公斤的古柯硷、甲基安非他命和其他毒品。

掌理联邦调查局（FBI）纽约办事处的官员史密斯（James Smith）说：「在匿名保障下，林睿庠涉嫌向全球贩售致命药物及假处方药品。」

「无痕市场」用户可搜寻表单上数以千计的致幻毒品，包括海洛因、古柯硷、迷幻药（LSD）、摇头丸、类鸦片止痛剂oxycodone、甲基安非他命、K他命（Ketamine），以及阿普唑仑（alprazolam）。 美国司法部表示，「无痕市场」向卖家收取每笔交易额的5%费用，为林瑞祥赚来数百万美元利润。 林睿庠若因毒品共谋被定罪，最重可能被判处无期徒刑。