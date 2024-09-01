叶门叛军以飞弹攻击亚丁湾商船

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（法新社杜拜31日电） 伊朗支持的叶门叛军「青年运动」（Huthi）今天宣称攻击亚丁湾的一艘商船。

这是继8月3日发生类似事件后，红海与亚丁湾商船第2次遭到攻击。

多国海军部队指出，有2枚飞弹在一艘悬挂赖比瑞亚国旗的船只附近爆炸。

青年运动发言人萨里（Yahya Saree）在电视声明中表示：「叶门武装部队（Yemeni Armed Forces）在亚丁湾（Gulf of Aden）针对葛罗顿号（Groton）进行军事行动。」

叶门叛军攻击通过红海与亚丁湾的国际船只，宣称是为了声援巴勒斯坦人。以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）目前正在加萨走廊（Gaza Strip）进行战斗。

今天稍早，由西方海军联盟管理的联合海事资讯中心（Joint Maritime Information Centre）指出，葛罗顿号在亚丁以东130海�纱Τ晌�2枚飞弹的目标。

英国海事贸易行动办公室（UKMTO）表示，昨天有2枚飞弹在叶门亚丁以东130海�煽拷�葛罗顿号的地方爆炸。

青年运动的攻击目标是他们宣称与以色列有来往的船只，此举扰乱了对全球贸易至关重要的海域交通。