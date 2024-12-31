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吸食化学物挑战酿3死 委内瑞拉罚TikTok千万美元

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（法新社卡拉卡斯30日电） 委内瑞拉当局表示3名青少年参与在TikTok疯传的挑战，导致他们死于化学物质中毒，委国最高法院今天向TikTok处以1000万美元（新台币3亿2820万元）罚款。

委内瑞拉最高法院法官达梅里奥（Tania D’Amelio）表示，这个广受欢迎的影片分享应用程式（app）轻忽大意，未能采取「必要和充分措施」遏阻鼓励挑战的内容传播。

中国字节跳动公司（ByteDance）持有的TikTok被下令在这个南美国家设立办事处，并给予8天时间支付罚款，否则将面临「适当措施」。

达梅里奥指出，委内瑞拉将用这笔钱「创立一项TikTok受害者基金，补偿使用者受到的心理、情感和身体损伤，尤其是如果使用者为儿童和青少年的话」。

她说，这家公司告诉法院「明了事情的严重性」。

根据当局，委内瑞拉各地学校的学生纷纷尝试吸食化学物质的社群媒体「挑战」，造成3名青少年死亡和200人中毒。

TikTok被控传播具危险性的挑战影片，置使用者于危险之中。

今年11月，委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）扬言，如果TikTok不移除他所谓的「犯罪挑战」，将施以「严厉措施」对付。

委内瑞拉国会正考虑立法监管社群网路，马杜洛在7月备受争议的竞选连任后表示，这些社群网路被用来宣扬「仇恨」、「法西斯主义」和「分裂」。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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