哈佛拒绝政府要求 川普再威胁取消免税地位

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（法新社剑桥15日电） 美国总统川普今天扬言，若哈佛大学（Harvard University）拒绝接受政府提出的一连串要求，将取消其免税地位。此举让他与美国一流学府之间的对立情势再度升级。

哈佛大学本月3日收到一份清单，当中命令校方关闭多元化办公室，并配合移民当局筛查国际学生，近期更进一步要求哈佛大学改革治理、招聘做法与招生程序。

哈佛大学校长贾柏（Alan Garber）表示，校方不会「针对自身独立性或宪法保障权利进行协商」。

哈佛前一天已因拒绝川普政府声称为打击校园反犹太主义而提出的一连串要求，被冻结22亿美元（约新台币712亿元）联邦补助，今天再面临免税地位不保。

校园内已感受得到这场风波的影响。校方表示，鉴于「全面性资金冻结」，已通知一名教授暂停她的肺结核研究。

哈佛是美国历史最久、资金最雄厚的大学，至今培育出162位诺贝尔奖得主，从脸书（Facebook）共同创办人祖克柏（Mark Zuckerberg）到8位美国总统都在这个校园念过书。

哈佛在内的全美多所大学校园去年出现抗议浪潮，怒呛2023年以色列和巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）在加萨（Gaza）爆发的战争。部分抗议活动甚至引发涉及警察与亲以色列反抗议者的暴力冲突。