哈玛斯领袖辛瓦丧命 尼坦雅胡：加萨战争结束的开始

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（法新社耶路撒冷17日电） 以色列总理尼坦雅胡今天表示，巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯领导人辛瓦在加萨走廊丧命，是这个长达一年战争「结束的开始」。

以色列军方表示，经过漫长的追捕后，部队昨天「在加萨走廊（Gaza Strip）南部一次行动中，消灭了哈玛斯（Hamas）恐怖组织领导人辛瓦（Yahya Sinwar）」。

哈玛斯尚未证实他的死讯。

战争开始时矢言击垮哈玛斯的尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）对辛瓦丧命叫好，他说：「虽然这不是加萨战争的结束，但这是结束的开始。」

他稍早表示，辛瓦丧命是「哈玛斯邪恶统治衰落的重要里程碑」。

辛瓦是哈玛斯去年10月7日对以色列发动突袭，引爆加萨战争的主谋之一，7月哈玛斯前领袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）遇刺身亡后，辛瓦成为哈玛斯的总领导人。

统计以色列官方数据，哈玛斯攻击以色列导致1206人死亡，其中大部分是平民，包括一些在囚禁期间被杀的人质。

美国总统拜登说：「这对以色列、美国和全世界来说是个好日子。」美国是以色列最大的武器供应国。

他还说，现在有机会在哈玛斯没有掌权的情况下达成政治解决方案，为以色列人和巴勒斯坦人提供更美好的未来。