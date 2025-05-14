哥伦比亚加入「一带一路」

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（法新社北京14日电） 北京积极拉拢拉丁美洲国家对抗华府影响力之际，哥伦比亚今天正式同意加入中国「一带一路」基础建设计画。

拉丁美洲已成为美国总统川普与中国对峙的主要战场之一，该区域国家正面临来自华府的压力，被要求在中美之间选边站。

中国已经取代美国，成为巴西、秘鲁、智利与其他拉美国家的最大贸易伙伴，2/3拉美国家已经签署中国国家主席习近平提出的「一带一路」基础建设计画。哥伦比亚是最新加入的拉美国家。 哥伦比亚外交部长盛赞这项协议是「历史性的一步」开启两国在投资、技术合作和永续发展的新契机。 根据新华社报导，习近平会晤哥伦比亚总统裴卓（Gustavo Petro）时呼吁，「要以哥伦比亚正式加入高质量共建一带一路大家庭为契机，推动两国合作提质升级」。

哥伦比亚总统裴卓则在社群平台X上传签约影片，并写道：「我们的对外关系史正在改写。」

他写道：「从今以后，哥伦比亚将在平等与自由的基础上与全世界互动。」 「一带一路」是习近平扩大中国在海外经济与政治影响力的核心政策。

十多年来，该倡议为全球各地基础建设和其他大型项目提供资金，北京则藉此换取政治与经济上的影响力。

习近平去年在秘鲁启用拉丁美洲第一座由北京资助兴建的港口钱凯（Chancay）深水港，象徵着中国在拉美的影响力日增。