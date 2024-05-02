哥大纽约市大约300抗议者被捕 警方部署重兵

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（法新社洛杉矶1日电） 美国警方强力驱散持续数周的反以哈战争抗议活动后，今天在大学校园内部署大批警力。纽约市警局局长卡班指出，警方已在哥伦比亚大学和纽约市立大学逮捕约300人。

位于纽约市的哥伦比亚大学（Columbia University）是这波示威活动的发源地，警方昨晚进入哥大校园强力终结抗议活动后，今天驻守校园待命。

此外，加州大学洛杉矶分校（University of California, Los Angeles，简称UCLA）深夜发生反抗议人士攻击支持巴勒斯坦的学生营地，导致校园爆发暴力冲突后，数十辆警车在校园巡逻。

美国上述最负盛名的大学出现大批头戴钢盔的警察，令一些学生感到惊慌。

22岁的UCLA学生托瑞（Mark Torre）告诉法新社：「我认为警方不应在校园派驻大批警力。」「但日复一日，我愈来愈认为这是必要之恶，至少可以确保校园安全。」

纽约市警局局长卡班（Edward Caban）今天在记者会上指出，哥大和纽约市大约有300人遭逮捕。

自上个月以来，示威者在美国至少30所大学聚集，通常还会设立帐篷营地，抗议以色列在加萨走廊（Gaza Strip）的战争造成死亡人数持续攀升。

这波抗议活动已对大学行政团队构成了挑战，他们试图在言论自由权以及对犯罪活动、反犹太主义和仇恨言论的投诉之间取得平衡。

拜登对以色列的支持激怒了许多抗议者，如今他的政府团队也试图在这之中拿捏好分寸。

拜登在11月美国总统大选的对手川普表示，他全力支持警方在哥大的行动。他说：「致每一位大学校长，我说立刻拆除营地，打败激进分子，为了所有正常读书的学生拿回我们的校园。」

根据法新社对以色列官方数据所做的统计，巴勒斯坦哈玛斯（Hamas）武装分子去年10月7日对以色列发动前所未见的攻击行动，造成约1170人死亡，其中多数为平民。

哈玛斯治下的加萨走廊卫生部表示，以色列之后对加萨展开报复攻击，迄今已酿3万4500多人丧生，其中多属妇孺。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）