回应俄前总统挑衅言论 川普下令部署2艘核潜舰

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（法新社华盛顿1日电） 美国总统川普今天说，他已下令部署2艘核潜舰以回应俄罗斯高阶官员「极为挑衅」的言论。

川普在自家社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文表示：「鉴于前俄罗斯总统麦维德夫（Dmitry Medvedev）极为挑衅的言论…我已下令在适当地区部署2艘核潜舰，以防这些愚蠢且煽动性的言论不仅仅是这样而已。」

他还说：「言语非常重要，常会导致意想不到的后果，我希望这不会是其中的一个例子。」

川普未说明他指的是核动力潜舰或核武潜舰，也未说明部署地区，美军对此三缄其口。

川普先前扬言，由于俄罗斯持续侵略乌克兰，将对俄国祭出新制裁。麦维德夫今年7月28日为此严厉批评川普。

麦维德夫在社群媒体X发文指控川普「在玩最后通牒游戏」，称川普「应谨记」俄罗斯具备强大力量。

麦维德夫表示：「每次新的最后通牒都是一种威胁，是迈向战争的一步。不是在俄乌之间，而是和他自己的国家。」

麦维德夫于2008年至2012年担任俄罗斯总统，目前为俄罗斯联邦安全会议副主席，坚定支持现任总统蒲亭（Vladimir Putin）在乌克兰发起的战争。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）