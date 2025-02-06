国务院：美政府船只可免费通行巴拿马运河 年省数百万美元

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（法新社华盛顿5日电） 美国国务院今天表示，美国政府船只现在可以免费通过巴拿马运河（Panama Canal）。这项协议每年将为美国政府省下数以百万计美元。

国务院在社群平台X发文说：「巴拿马政府已同意不再向通过巴拿马运河的美国政府船只收取费用。」

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）2日在访问中美洲期间，会见巴拿马总统穆里诺（Jose Raul Mulino）。他说，巴拿马在当天的会谈中做出让步。

卢比欧表示，他告诉巴拿马，美国能保护这条重要运河，却又因使用这条航道而被收取费用，这不公平。

美国总统川普指控巴拿马对使用这条航道的商船收取过高费用，使这个中美洲国家成为美国政府关注的焦点。

川普上个月矢言，若巴拿马无法确保运河的「安全、有效率和可靠运作」，「我们将要求巴拿马将运河完全归还给我们，且不容置疑」。

穆里诺则排除与川普就巴拿马运河控制权进行谈判的可能，同时否认中国干涉运河运作。

自川普去年11月赢得美国大选以来，他一直拒绝排除使用武力强取巴拿马运河的可能性；美国有40%的货柜运输需经过这条运河。

川普和卢比欧抱怨中国对包括运河两岸港口的投资，称北京可能会在危机中关闭这条通往美国的水路。

巴拿马强烈否认川普一再指控中国在巴拿马运河运作上扮演要角的说法。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）