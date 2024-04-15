国际刑事法院调查反毒战争 小马可仕：不会交出杜特蒂

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（法新社马尼拉15日电） 国际刑事法院（International Criminal Court）正在调查菲律宾前总统杜特蒂发动的致命扫毒战，对此，菲律宾总统小马可仕今天表示，将不会配合交出杜特蒂。

由杜特蒂（Rodrigo Duterte）2016年发起、并在小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）领导下继续进行的反毒行动已造成数以千计的民众丧生。

杜特蒂曾指控小马可仕有毒瘾并批评后者的政策，今天被问到是否会将杜特蒂交给国际刑事法院时，小马可仕仍说「不」。

小马可仕在菲律宾外国记者协会（Foreign Correspondents Association）举行的论坛上表示：「我们不会承认他们将发出的拘捕令，我们拒绝。」

他说：「当我们采取不承认国际刑事法院管辖权的立场时，我们完全遵守国际法。」

总部位于海牙（The Hague）的国际刑事法院对杜特蒂的反毒战争展开初步调查后，杜特蒂治下的菲律宾于2019年退出。

根据菲律宾公布的官方数字，杜特蒂领导的反毒行动造成6000多人死亡，而国际刑事法院检察官估计，死亡人数应该落在1万2000人到3万人之间。