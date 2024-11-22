国际刑事法院通缉以色列总理 拜登称无法接受

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（法新社华盛顿21日电） 美国总统拜登今天说，国际刑事法院（ICC）对以色列高层发布通缉令，令人「无法接受」，「无论ICC想暗示什么，以色列和哈玛斯（Hamas）不能相提并论，完全不能」。

国际刑事法院今天以涉嫌战争罪与危害人类罪为由，对巴勒斯坦武装组织哈玛斯首领、以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和前国防部长葛朗特（Yoav Gallant）发布通缉令，白宫随后发表上述声明。

拜登也表示：「我们会永远支持以色列对抗任何危及他们安全的威胁。」

白宫稍早在另一份声明中表示，美方「坚决拒绝」这些逮捕令。

美国国家安全会议（NSC）发言人说：「我们对检察官仓促声请逮捕令及导致这项决定的令人忧心的程序错误深表关切。美国已明确表示，国际刑事法院对此事不具管辖权。」

美方声明并未提及国际刑事法院对哈玛斯军事首领戴夫（Mohammed Deif）发布的通缉令。

即将在美国总统当选人川普（Donald Trump）新政府出任国安顾问的瓦尔兹（Mike Waltz）也替以色列辩护，并承诺「明年1月将对国际刑事法院和联合国（UN）的反犹太主义偏见做出强而有力的回应」。

瓦尔兹在社群媒体平台X上说：「国际刑事法院毫无可信度可言，美国政府已驳斥这些指控。」

瓦尔兹的评论反映出共和党内许多人的愤慨，有部分共和党人甚至呼吁美国联邦参议院制裁国际刑事法院。

国际刑事法院共有124个成员国，这些国家理论上有义务逮捕遭到通缉的人士。不过美国和以色列均非成员国，且都拒绝承认其管辖权。