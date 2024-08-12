国际劳工组织：全球青年失业率15年来新低

afp_tickers

2 分钟

（法新社日内瓦12日电） 联合国「国际劳工组织」今天表示，全球青年失业率创下15年来最低，但并非所有地区都已从COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情造成的低迷中恢复。

国际劳工组织表示，未就业、未就学或未接受职业训练的15至24岁年轻人，也就是所谓的「尼特族」，数量令人担忧。

该组织补充说，COVID-19疫情后的复苏并未在所有地区全面实现。「某些地区的年轻人和许多年轻女性，并未因经济复苏而受益。」

国际劳工组织表示，2023年全球失业年轻人总数为6490万人，这是本世纪以来的最低水准。

去年青年失业率为13%，创15年来新低，少于2019年疫情前的13.8%，「预期今明两年将进一步下降至12.8%」。

「然而各个地区的状况并不相同。在阿拉伯国家、东亚、东南亚与太平洋地区，2023年青年失业率高于2019年。」

国际劳工组织于「2024年全球青年就业趋势」报告中提出警告，年轻人从事临时工的情况与日俱增，年轻毕业生人数与适合从事的工作之间的差距也不断扩大。

报告指出，太多年轻人是尼特族，在新兴与开发中经济体想要获得合宜工作的机会有限。尼特族的比例在2023年为20.4%，其中2/3的尼特族是女性。

2023年，年轻女性的尼特族比例为28.1%，年轻男性的尼特族比例为13.1%。以全球而言，超过一半的年轻劳动者为非正式就业。