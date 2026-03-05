国际海事组织：中东战事影响 约2万海员受困波斯湾

（法新社伦敦5日电） 联合国国际海事组织（IMO）今天指出，受中东战争影响，约有2万名海员与1.5万名邮轮乘客滞留波斯湾。自美国与以色列攻击伊朗后，国际海事组织已记录7起涉及船只的事件，共有2人死亡，另有7人受伤。

国际海事组织秘书长杜明奎（Arsenio Dominguez）表示，已准备好与所有相关方面合作，协助确保受影响海员的安全与福祉。」

杜明奎表示，「除了令人震惊的攻击所带来的经济影响，这也是一项人道问题。对无辜海员的任何攻击都毫无正当性。」

他补充说：「我再次呼吁所有航运公司，在受影响地区作业时，务必绝对谨慎。」

伊朗已实际关闭荷莫兹海峡（Hormuz Strait）。全球约1/5原油与大量液化天然气都须经由此处向外运输。

包括丹麦航运巨擘马士基（Maersk）在内的多家航运集团，已暂停波斯湾的订舱业务。

伊朗革命卫队昨天声称「完全控制」荷莫兹海峡，并有报导指出有些船只遭到攻击。

能源市场情报公司Kpler表示，自中东地区爆发战争以来，通过荷莫兹海峡的油轮通行量骤减90%。

能源价格急剧上涨之际，美国总统川普3日表示，美国海军已准备好护送油轮通过这条关键航道。