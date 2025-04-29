国际特赦组织报告 川普重掌华府攻击人权日盛

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（法新社伦敦28日电） 国际特赦组织今天在年度报告中表示，全球法律与人权体系正受到「多重攻击」，自美国总统川普重新掌权后，威胁进一步加深。

国际特赦组织（Amnesty International）总会秘书长卡拉马尔德（Agnes Callamard）表示：「前所未有的力量正追捕人人享有人权的理想，试图摧毁在第二次世界大战与纳粹大屠杀的血腥与悲痛中建立的国际体系。」

2024年，中东、苏丹、乌克兰和阿富汗的冲突与侵害行为「摧毁」数百万人生活，妇女自由持续受制。

报告指出，美国、俄罗斯与中国等一些世界大国「破坏」国际法成果，瓦解消除贫困与歧视的努力，而川普却是此一趋势的「超级加速器」。

川普的新政府冻结美国对国际的援助，并减少对多个联合国组织的金援。

卡拉马尔德表示，川普自第2任期就「多次攻击人权问责、国际法和联合国」，并呼吁「齐心抵抗」。

国际特赦组织表示：「尽管国际司法机制在某些情况已采取重要措施究责，但强势政府却一再阻挠采取有意义的行动来制止暴行。」

包括总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在内的多名以色列领袖涉犯战争罪和违反人道罪，国际刑事法院（International Criminal Court）对他们发出逮捕令，但匈牙利等其他国家因拒绝执行而受到批评。

国际特赦组织也强调苏丹因饥荒受苦，以及正规军与准军事团体「快速支援部队」（RSF）之间的冲突。

国际特赦组织表示，这场冲突引发约1200万人流离失所，但「全球几近漠不关心」。

另一方面，国际特赦组织表示，2024年针对妇女的暴力和歧视「大幅增加」，无论是在苏丹还是在阿富汗等冲突地区。

在塔利班（Taliban）统治下，阿富汗妇女的自由受到严厉的法律约束。

报告最后强调，各国政府「迫切需要」采取更多措施规范人工智慧（AI）技术以保障人权。

报告中警告，越来越多的政府正滥用间谍软体与其他监视工具对付异议者。