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土耳其封锁IG 疑因为哀悼哈玛斯领袖之死贴文被审查

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（法新社伊斯坦堡2日电） 土耳其电信监管单位今天封锁了社群媒体Instagram，未提出任何解释，疑似因为Instagram审查该国用户哀悼哈玛斯领袖之死的讯息。

法新社报导，土耳其讯息和通信技术局（BTK）在官网发文指出：「Instagram.com因为2024年8月2日的决议被封锁」。但BTK没有提供更多细节。

许多生活在土耳其的Instagram用户透过社群平台X抱怨，称他们无法更新Instagram动态。该情形经法新社记者查核后确认属实。

此前，土耳其总统首席发言人阿尔通（Fahrettin Altun）7月31日曾严厉批评Instagram，指控该平台「阻碍用户发表对烈士哈尼雅（Ismail Haniyeh）的哀悼讯息」。

巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）政治领袖哈尼雅于德黑兰（Tehran）参加伊朗总统就职典礼后，7月31日遇袭身亡，以色列被视为始作俑者。哈尼雅生前是土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）的亲密盟友。

根据当地媒体，在土耳其全国8500万人口中，Instagram注册用户超过5千万。

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