埃及总统塞西提出加萨休兵2天计画

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（法新社开罗27日电） 埃及总统塞西今天宣布提出以色列与巴勒斯坦伊斯兰激进运动哈玛斯的战争休兵两天的建议，内容涵盖可能为「完全停火」铺路的释放人质计画。

塞西（Abdel Fattah al-Sisi）政府已参与结束加萨战争斡旋工作多时。他在开罗与到访的阿尔及利亚总统召开联合记者会表示，埃及政府提出「停火两天」，内容包括「以4名人质交换以色列监狱中的一些囚犯」，并于10天内展开目的在确保「完全停火以及救援物资进入」加萨走廊（Gaza Strip）的更多谈判。

哈玛斯（Hamas）去年10月7日史无前例地突袭以色列而引爆加萨战争后，寻求结束战争的国际调停国曾争取到去年11月休兵一周，但是外交工作后来再无法促成停火。

去年10月7日遭到巴勒斯坦好战分子挟持的251名人质当中，有97人仍被关押在加萨，以色列军方表示，其中34人已经罹难。

以军本月稍早击杀哈玛斯领袖辛瓦（Yahya Sinwar），以色列、美国官员和一些分析家认为他是导致无法达成停火协议的障碍。

塞西指出，「我们在加萨走廊的兄弟们面临着处境非常严峻的围攻」，导致他们「处在饥荒的边缘」，并且强调救援物资尽快进入，以缓解悲惨人道主义需求问题，这非常重要。

根据法新社统计以色列官方数据，哈玛斯攻击以色列导致1206人死亡，其中大部分是平民。

哈玛斯治下的加萨走廊卫生部公布数据显示，以色列在加萨走廊的军事行动已造成至少4万2924人死亡，其中大部分是平民。联合国认为这个数字可靠。