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埃及总统塞西：世界正仰赖川普实现中东和平

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（法新社开罗1日电） 埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）今天告诉美国总统川普，世界正期盼他达成一项「永久的历史性和平协议」，以终结以色列人和巴勒斯坦人之间的冲突。

法新社报导，川普与塞西今天首度通话。川普先前多次提议将巴勒斯坦人从加萨走廊迁往约旦和埃及，但这项计画遭到塞西和其他阿拉伯领导人的强烈反对。

塞西办公室发布声明称，塞西和川普在通话中互邀对方进行国是访问，并强调持续「协调与合作」的重要性。

塞西也强调，「国际社会期待川普总统能够达成一项永久性的历史性和平协议，以化解该地区数十年来的冲突」。

川普上月提出1项「清理」加萨走廊的计画，并于1月26日表示，他「希望埃及和约旦收容这些人」。当时川普表示他将于隔日与塞西通话，但埃及否认曾进行通话，且埃及和约旦双双拒绝这项计画。

上月29日，塞西表示上述提议是「我们不能参与的不公正行为」，并称他「决心与川普总统合作，川普总统希望在两国方案的基础上实现期望的和平」。

不过，川普30日再次坚称埃及和约旦将同意接受巴勒斯坦人，还宣称「我们为他们做了很多」。

埃及是美国在该地区的重要盟友，也是上月除以色列之外唯一获得川普外援冻结豁免的国家。

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