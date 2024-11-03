立足瑞士 报道世界
登录

塞尔维亚车站屋顶坍塌 民众哀悼14名死者

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社诺维萨德2日电） 数千民众今天齐聚塞尔维亚北部大城诺维萨德（Novi Sad）守夜，哀悼因火车站屋顶坍塌而丧生的14人。

昨天稍早，诺维萨德中央车站发生了一场灾难，今天车站附近林荫道上的临时纪念碑上，居民默默地点燃蜡烛、献上鲜花，也有人举着写有罹难者姓名的白纸。

塞尔维亚各地城镇也举行了守夜，居民表达了愤怒和怀疑，要求对这场悲剧负责。

「首先，我非常难过，其次，我认为必须做点什么，做出改变，这样我们才能有尊严地生活。当局必须履行他们的责任。我非常痛苦，非常愤怒。」以退休金生活的奥戈雷利卡（Vera Lekovic Ogorelica）对媒体表示。

塞尔维亚内政部长达契奇（Ivica Dacic）今天表示，当局已开始「追查这场灾难的责任」。

达契奇向Prva电视台（TV Prva）表示，检察官办公室将讯问20人，「从高层开始，包括来自各部会、上市的（塞尔维亚）铁路公司的人员」。他说，警方正从建设、交通暨基础设施部扣押与车站相关的文件。

达契奇告诉 Prva 电视台，检察官办公室将审问 20 人，「从高层开始，包括来自各部会、上市公司（塞尔维亚）铁路的人员」。

他说，警方正在从建设、交通和基础设施部扣押与火车站有关的文件。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 马修·艾伦

如何避免人工智能被强国和大公司垄断？

人工智能有可能解决世界上的许多问题，从抗击疾病到改善气候政策。但最富裕的国家和最强大的科技公司可能会试图垄断这些好处。

参与讨论
1 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
100
79 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 阿南德·乾德拉塞卡

应该明令禁止生鲜乳销售，还是让消费者自己决定要不要喝生奶？

瑞士食品法规不允许出售生牛奶供直接饮用。然而，源于法规上的一个“空子”，在瑞士，实际上存在400台生奶自动售货机。

参与讨论
86
54 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团