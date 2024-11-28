墨西哥总统与川普通话 讨论移民及反毒议题

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（法新社墨西哥市27日电） 墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）今天与美国总统当选人川普通话，讨论移民和毒品走私议题；这两项问题是川普扬言对邻国墨西哥提高进口关税的理由。

法新社报导，薛恩鲍姆表示，她与川普有一场「非常好的对话」。墨西哥经济部长厄伯拉特（Marcelo Ebrard）数小时前才警告说，川普的关税主张，将为在墨国设厂的美国企业带来「庞大」成本。

薛恩鲍姆在社群平台X表示：「我们讨论墨方有关移民现象的策略。」薛恩鲍姆还说她已告诉川普，移民车队「不会抵达墨西哥北部边境，因为他们会在墨国境内受到照顾」。

薛恩鲍姆说，他们也讨论「加强安全方面的合作」，以及「我们在国内进行的行动，以防止（强效类鸦片止痛剂）芬太尼（fentanyl）遭滥用」。

川普25日曾表示，他将对墨西哥和加拿大输美商品课徵25%关税，对中国加徵10%关税。

川普在自创的社群平台「真实社群」（TRUTH Social）写道：「这波关税将一直有效，直到毒品及所有非法外国人终止入侵我们国家为止！毒品方面，特别是芬太尼。」

厄伯拉特今天稍早表示，若川普对墨西哥销美产品课徵25%关税，恐导致美国40万人失业，他引用的研究是根据在墨西哥设厂的美国车商资料。（译者：纪锦玲）