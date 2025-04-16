国际特赦组织在伯尔尼设立香港流亡办公室

国际特赦组织(Amnesty International)在瑞士首都伯尔尼设立了一个香港流亡办公室。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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自关闭香港办公室以来，国际特赦组织一直在全球多地分散开展该地区的相关工作。
这一非政府组织瑞士分部的发言人让-马里·邦德雷(Jean-Marie Banderet)，向《时报》(Le Temps)证实了关于将香港总部设在伯尔尼的报道。
在2021年之前，国际特赦组织在香港的成员事务一直在当地直接处理；但由于中国对香港抗议活动的打压，该组织关闭了两个香港办公室。
因此，其成员决定在海外设立一个新办公室，命名为“国际特赦组织香港海外”办公室(Amnesty International Hong Kong Overseas，简称Aihko)。该办公室由流亡全球的香港成员运营，独立于国际特赦组织的瑞士分部。
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中国跨国镇压下的藏人和维吾尔人：”瑞士必须立即采取行动”
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瑞士政府委托开展的全球首项关于藏人和维吾尔人社群遭受中国政府恐吓威胁的研究，揭露了中国实施跨国镇压的残酷现状。那么，包括瑞士在内的诸多国家是否采取足够措施，以保护其居民免遭跨国迫害？
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在关闭香港办公室外部链接之前，国际特赦组织香港分会外部链接长期致力于推动人权教育与倡导工作，其重点领域包括反对性别暴力、保障LGBTI群体权益、推动废除死刑、捍卫难民权利，并积极参与慰安妇问题等国际议题。该组织经常在学校和社区举办讲座和工作坊，提升公众对人权价值的认知，同时也通过“紧急行动网络”为全球人权受害者发声。
此外，分会每年与香港记者协会和外国记者会合办“人权新闻奖外部链接”，以表彰在报道人权议题方面表现突出的新闻工作者，并通过筹募大使计划在社区宣传人权理念、招募支持者和筹集资金。
国际特赦组织网站中文版外部链接。
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去年瑞士巧克力销售几乎没有增长，业内称出口水平“令人担忧”。这发生在可可价格不断攀升以及监管压力日益加剧之际，使得行业前景蒙上阴影。
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瑞士联邦道路局(Astra)预计，复活节假期间南北向交通主轴将出现严重交通拥堵。由于大量拖挂式房车南下，瑞士高原地区的一些辅路也将迎来车流高峰。
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瑞士六分之一住宅面临自然灾害威胁
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苏黎世州立银行(ZKB)的一项最新研究显示，瑞士每六栋住宅中就有一栋位于受自然灾害威胁区域。
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心理学家发现伴侣分手早有先兆
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“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。”但事实并不一定。由伯尔尼大学参与的一项针对情感关系的研究发现，所有分道扬镳的伴侣都经历了类似的感情降温，冰点来临时感情破裂难以避免。
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瑞士经济部长：“尚未与美方进行关税谈判”
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瑞士联邦经济部长盖伊·帕尔默兰(Guy Parmelin)表示，尽管瑞士方面已同美国政府建立联系，但目前仍未与美方正式开启关税谈判。
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瑞士房地产价格持续上涨
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2025年第一季度，瑞士自住物业价格持续上升。但根据周二(4月8日)发布的一项价格指数，各地区涨幅差异明显。
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瑞银安思杰成欧洲“最贵”银行家
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瑞银集团(UBS)首席执行官安思杰(Sergio Ermotti)在2024年成为全欧洲收入最高的大型银行掌门人。
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不良饮食促使瑞士慢性病高发
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据联邦食品安全办公室(OSAV)称，瑞士有220万人受到非传染性疾病影响，其中部分原因是饮食结构不均衡。
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瑞士暂不对美方关税措施进行反制
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瑞士联邦政府做出决定，不对美国向瑞士商品征收的高额关税立即采取反制措施。
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2024年旅居海外的瑞士人数增长1.6%
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2024年旅居海外的瑞士人数达到82.67万，较上年增长1.6%。多数人拥有多重国籍，尤其在拉丁美洲和北美地区更为普遍。退休瑞士人偏好定居泰国、葡萄牙和西班牙等国家。
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瑞士决定削减对设在日内瓦的几个国际组织的部分捐款，其中包括联合国艾滋病规划署和联合国教科文组织。同时，美国也暂停了对外援助。和平之都日内瓦上空乌云密布。
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瑞士政府将终止对阿尔巴尼亚、孟加拉和赞比亚的开发援助项目。在议会投票通过削减2025年国际合作预算1.1亿瑞郎(约合人民币9.5亿元)后，政府作出了这个决定。
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