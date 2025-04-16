国际特赦组织在伯尔尼设立香港流亡办公室

国际特赦组织在瑞士为其香港成员设立新的办公室。 Keystone-SDA

国际特赦组织(Amnesty International)在瑞士首都伯尔尼设立了一个香港流亡办公室。

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自关闭香港办公室以来，国际特赦组织一直在全球多地分散开展该地区的相关工作。

这一非政府组织瑞士分部的发言人让-马里·邦德雷(Jean-Marie Banderet)，向《时报》(Le Temps)证实了关于将香港总部设在伯尔尼的报道。

在2021年之前，国际特赦组织在香港的成员事务一直在当地直接处理；但由于中国对香港抗议活动的打压，该组织关闭了两个香港办公室。

因此，其成员决定在海外设立一个新办公室，命名为“国际特赦组织香港海外”办公室(Amnesty International Hong Kong Overseas，简称Aihko)。该办公室由流亡全球的香港成员运营，独立于国际特赦组织的瑞士分部。

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