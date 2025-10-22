瑞士接任欧安组织轮值主席国：该组织是否仍有意义？

瑞士因其历史上的中立地位等因素，成为2026年欧安组织主席国的共识候选人 Keystone / Peter Klaunzer

瑞士因其历史中立性而成为2026年欧安组织轮值主席国的共识候选人。俄罗斯入侵乌克兰是欧安组织面临的诸多挑战之一。瑞士将于2026年接任主席国，各方对其期望很高-包括俄罗斯方面。

什么是欧安组织？

简而言之：欧洲安全与合作组织(欧安组织，OSZE)是一个对话论坛，也是世界上最大的区域安全组织。

欧安组织最大的优势和劣势在于其共识原则：所有成员国必须同意或至少放弃否决权，才能做出决定。

57个成员国覆盖北半球大部分地区，除欧洲外还包括北美和中亚。

欧安组织如何诞生的？

欧安组织自1995年1月1日成立至今已有30年历史，当时它取代了前身组织-欧洲安全与合作会议(KSZE)。

其起源可追溯至冷战时期：1975年8月1日，35个欧洲国家与美国和加拿大在赫尔辛基达成协议，尊重国家主权、边界和人权。关于基本原则的文本此前已在日内瓦谈判了两年。

1989年11月9日，欧洲安全与合作会议见证了柏林墙的倒塌。这一历史事件导致该组织在1990年起草了《巴黎新欧洲宪章》-希望集团对抗就此结束。

《巴黎宪章》的基本承诺之一是保护人权和基本自由作为”政府的首要责任”。同时还规定，民主是成员国唯一可能的政府制度。

欧安组织有怎样的机构设置？

1995年1月1日，成员国将原有组织转变为欧洲安全与合作组织(OSZE)。随着更名，该组织设立了秘书处，负责人任期三年，并设立了常务理事会，该理事会在维也纳有代表处。

欧安组织同时优化了其机构结构：成立了拥有323名议员的议会大会，秘书处设在哥本哈根，并在华沙成立了民主制度与人权办公室(ODIHR)。其他核心机构包括维也纳的媒体自由代表和海牙的民族问题高级专员。

欧安组织 欧安组织共有57个成员国，其中属于亚洲的有哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、蒙古国、阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚和土耳其。此外，还有一些亚洲国家作为伙伴国与欧安组织开展合作，包括日本、韩国、泰国、阿富汗等。 中国目前既不是该组织的成员国，也不是观察员或伙伴国。中国与欧安组织尚无直接合作开展的具体项目，但在一些国际事务和地区合作中存在间接关联与互动。

欧安组织有哪些活动领域？

欧安组织的大部分人员和资源都用于在东南欧、东欧、南高加索和中亚的实地行动。任务授权由成员国在共识基础上商定。

欧安组织致力于解决地区长期冲突，例如德涅斯特河沿岸(Transnistrien)或纳戈尔诺-卡拉巴赫(Bergkarabach)。

在与联合国和欧盟的合作下，欧安组织是2008年8月格鲁吉亚冲突后成立的日内瓦国际会谈的联合主席。

欧安组织向乌克兰派遣的特别观察团被认为尤为重要。

欧安组织是否处于危机中？

是的，处于前所未有的危机中。许多观察家得出这一结论。例如安全分析师亚历山大·格雷夫(Alexander Graef)，他于2025年3月发表了一份政策简报。

格雷夫写道：”俄罗斯和白俄罗斯公然违反了1975年《赫尔辛基最后文件》的核心准则，从而严重损害了欧安组织的作用。尽管欧安组织不能强制解决问题，但它仍然是潜在的重要对话平台。”

俄罗斯入侵乌克兰只是其中一个方面。另一个是俄罗斯和白俄罗斯在组织内部的阻挠。

关键决策如预算通过、驻地任务延长甚至主席国任命，都遭到系统性的干扰。

根据2023年10月发表在《全球研究季刊》(Global Studies Quarterly )的一项研究，欧安组织正遭受合法性危机，使其濒临无足轻重的边缘。

研究认为，原因在于制度弱点和成员国利益分歧。

欧安组织前秘书长托马斯·格雷明格(Thomas Greminger)在为瑞士资讯Swissinfo撰写的评论文章中甚至得出结论：”欧安组织在乌克兰冲突管理中没有发挥任何作用，已经从欧美安全关键参与者的政治雷达上消失了。”

欧安组织危机意味着什么？

西班牙卡米亚斯主教大学国际法与关系协调员何塞·安赫尔·洛佩斯·希门尼斯(José Ángel López Jiménez)认为，应将欧安组织的挑战置于更广泛的全球”无序世界结构”背景下看待。

他指出，向多极化体系的过渡引发了多边主义和区域主义危机，影响到联合国和欧安组织等区域行为体。”这一变化极大动摇了欧安组织1995年成立时的基础。”他强调。

尽管希门尼斯过去曾批评欧安组织，例如在德涅斯特河沿岸问题上，但他承认该组织在该地区以及南奥塞梯和纳戈尔诺-卡拉巴赫冲突中的基本作用。

然而，该组织受到越来越的限制：与联合国类似(其安理会等重要机构经常陷入僵局)，欧安组织难以连贯地履行其职责。

“这不仅是欧安组织的问题，而是国际体系中普遍存在的缺陷，源于多边主义和区域主义的危机，”希门尼斯解释道。

欧安组织还有用吗？

苏黎世联邦理工学院安全研究中心瑞士和欧美安全专家卢卡斯·雷诺(Lucas Renaud)解释说：”特别是在我们目前正在经历的阵营重组时期，维护、利用和突出这样的平台非常重要。”

洛佩斯强调了欧安组织在边境监控、打击人口贩运和恐怖主义以及监督停火协议方面的工作：”在一些方面仍发挥重要作用。”

格雷夫认为，解决内部阻力的问题，需要坚决的政治领导和多层次外交：”冷战期间欧洲安全与合作会议(KSZE)的经验表明，非正式倡议-特别是来自中立国家的提议有助于打破僵局。”

对瑞士担任2026年欧安组织主席国有何期待？

雷诺表示，对瑞士来说至关重要的是，应明确指出俄罗斯违反了《赫尔辛基最后文件》的原则。

然而，他建议不要将俄罗斯拒之门外。特别是在危机、战争和两极分化时期，保持这一谈判渠道开放非常重要。

“但绝不能允许的是，俄罗斯将谈判仅仅用作拖延战术，而对取得实际结果毫无兴趣，”雷诺说。

“即便分歧非常大，即便欧安组织等组织的行动空间受到限制”，雷诺也坚持要强调谈判的重要性。

洛佩斯指出，将”棘手的伙伴”留在欧安组织内是一种明智的策略。他同时不忘指出，俄罗斯之所以同意瑞士担任主席国，”是为了打破西方国家对俄罗斯的孤立”。

洛佩斯也没有忘记提到来自美国的”另一个伙伴”，他渴望获得诺贝尔和平奖，并希望将欧安组织在纳戈尔诺-卡拉巴赫的全部工作成果据为己有。

“出于这些原因，欧安组织必须改善沟通，展示其作为，并利用瑞士提供的日内瓦国际舞台来增强行动能力”，洛佩斯说。

美国总统特朗普8月在白宫会晤亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬(右)和阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

洛佩斯认为，当前局势危险，让他想起两次世界大战之间的时期：”我们要么重新回归理性，回到合作模式-要么康德式要么康德式的国际社会理想将被彻底摧毁，而我们所有人都将是输家。”(康德式的国际社会理想”指的是德国哲学家伊曼努尔·康德提出的一个理念：国家之间应通过理性和法律建立和平合作的国际秩序，而不是依靠战争和权力斗争。)

(编辑：Marc Leutenegger/bvw，编译自德文：中文编辑部/xy)

