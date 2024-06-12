瑞士联邦主席称俄罗斯电视台中伤“荒诞离谱”

瑞士国防部长维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)是2024年瑞士联邦轮值主席。 Keystone / Peter Schneider

维奥拉·阿姆海尔特表示，近日俄罗斯电视台对她的中伤简直离谱，纯属无稽之谈。

3 分钟

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。

“这件事我知道了，暂不深究。”阿姆海尔特于6月10日接受瑞士德语区广播电视台SRF采访时说。这位62岁的领导人随后补充道，看样子，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)至少开始认真对待瑞士即将组织召开的乌克兰和平会议了。

瑞士联邦外交部建议召见俄罗斯驻瑞大使，就对阿姆海尔特的诽谤言辞进行严正交涉。瑞士外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)告诉瑞士公共法语广播电视台RTS，这样做是外交惯例。

不过，阿姆海尔特认为，这些攻击太过荒谬可笑，毫无严肃性可言。

近日，俄罗斯电视台在一档对话节目中丑化瑞士现任联邦主席，说她本人没什么吸引力，还痴迷奢侈品；并诋毁她“谋杀儿童”，是个“撒旦崇拜者”。

瑞士政府尚未就此事以及是否已做出外交回应发表任何评论。

相关内容

相关内容 乌克兰会议所在地布尔根施托克：曾经上演世界政治大戏的豪华酒店 此内容发布于 6月15日至16日，乌克兰问题和平会议将在布尔根施托克(Bürgenstock)酒店举行，这座酒店拥有举办高级别政治会议的悠久历史。它的位置保证了安全性和保密性，这也它一直吸引明星光临的原因。 更多阅览 乌克兰会议所在地布尔根施托克：曾经上演世界政治大戏的豪华酒店

为期两天的乌克兰和平会议将于本周六(6月15日)在瑞士中部的布尔根施托克(Bürgenstock)度假酒店开幕。会议也邀请了俄罗斯媒体。阿姆海尔特表示：“在我们的国家，人们享有言论自由和新闻自由。俄罗斯媒体能亲临现场记录下这个历史时刻非常重要。”

瑞士受乌克兰委托召集的布尔根施托克会议旨在推动由俄罗斯挑起的乌克兰战争的和平进程。俄罗斯方面并未收到邀请，也不会参加此次会议。

具体地说，以确定参加本次会议的40余位国家元首和政府首脑会为乌克兰争取更多的国际支持，并为随后俄罗斯也会出席的和平峰会创造条件。