外长布鲁塞尔会谈 欧盟促北京停止削弱欧洲安全

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（法新社布鲁塞尔2日电） 欧洲联盟外交与安全政策高级代表卡拉斯今天在布鲁塞尔与中国外交部长王毅会谈，敦促北京停止削弱欧洲安全。欧盟领导人和中国国家主席习近平本月稍晚将在北京举行高峰会。

卡拉斯（Kaja Kallas）与王毅会谈前表示：「中国不是我们的对手，但是在安全层面上，我们的关系承受着与日俱增的压力。」

卡拉斯表示，中国企业是俄罗斯得以继续对乌克兰作战的生命线。北京发动网路攻击、干涉民主并且以不公平方式进行贸易。这些行动危害欧洲安全与就业。

王毅访问布鲁塞尔后还将前往德国柏林与法国巴黎。约3个星期后，习近平与欧盟领导人将在北京举行峰会。

在美国总统川普发动关税战撼动贸易大国同时，欧盟开启改善对中国关系之门。

但布鲁塞尔与北京之间的贸易龃龉非但没有改善，反而因为中国疑似不公平贸易作为而恶化。而且俄罗斯军队藉助中国取得关键技术一事仍遭欧盟痛批。

卡拉斯说，中国助长在欧洲战火的同时还寻求与欧洲建立更紧密关系，北京必须处理这种矛盾。他强调：「在动荡世界中，北京应该运用其与日俱增实力维护国际法。」

为了向北京施压，欧盟对于被控协助莫斯科进行战争的诸多中国企业实施贸易禁令。然而欧盟官员承认，这未能让北京从它视为至关重要的对莫斯科战略伙伴关系中转向。