大流行公约缺一块 世卫：PABS系统协商再延

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（法新社日内瓦28日电） 世界卫生组织（WHO）去年通过的「大流行公约」缺少最核心的一块，即「病原体获取和惠益分享系统」（PABS），本周各国代表经多天讨论仍难达共识，世卫决定延长协商。

去年5月，世界卫生组织大会（WHA）通过深具里程碑意义的「大流行公约」（Pandemic Agreement），目的是因应未来疫情危机再度爆发时，能避免各国反应杂乱无章、国际协调失序状况。

不过，当时为了让大流行公约能在世卫大会中顺利通过，暂时搁置了最具争议、最核心的PABS系统部分。

所谓「病原体获取和惠益分享系统」（Pathogen Access and Benefit-Sharing，PABS），涉及各国能共同取得大流行病的病原体，以研究开发新疫苗、检测及疗法，然后共享利益。

法新社报导，自本月23日以来，世卫会员国一直在日内瓦总部就PABS实际运作方式，进行最后阶段协商。

但世卫今天晚间宣布，各国代表「同意延长协商」，从4月27日至5月1日举行新一轮协商。

观察人士指出，本周协商中，各方立场仍严重分歧。

多个国家要求，一旦他们分享病原体资料，就必须获得因此开发出来的产品；持此一立场的国家，以非洲为主。

然而，欧洲多国则警告，若强制利益共享，恐会减少研发动力；持此态度的一方，特别是拥有大型制药产业的国家。

一名西方外交消息人士在会前曾表示：「很遗憾，各方对于如何确保系统运作，立场仍然分歧。」

世卫今天表示，会员国已体认到这需要更多时间。

各国已被要求在5月中旬世界卫生大会召开之前，应最终敲定PABS。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）提醒各国，必须完成这项工作，否则「下一次大流行不会等。」（编译：纪锦玲）