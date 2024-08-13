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奥运会旗抵2028主办城洛杉矶 塞车游民问题有待克服

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（法新社洛杉矶12日电） 奥运会旗今天抵达美国西岸大城洛杉矶，当地官员现在只有短短4年时间来筹办能与本届备受好评的巴黎奥运媲美的2028年洛杉矶奥运，然而这座城市的塞车和游民问题仍须克服。

洛杉矶市长巴斯（Karen Bass）搭乘机身绘有棕榈树和「2028洛杉矶」标志的达美航空（Delta Air Lines）飞机降落洛杉矶国际机场（Los Angeles International Airport）时，停机坪扩音器响起已故嘻哈传奇歌手「吐派克」（Tupac Shakur）的经典歌曲California Love。巴斯在多名美国运动员陪伴下手持五环会旗步下飞机。

巴斯告诉媒体：「要确保我们的城市和地区做好万全准备，我们倍感压力。」

她还说：「我们现在有了会旗，就看我们的了。我们洛杉矶有很多工作要做。」

在巴斯的飞机降落不久前，洛杉矶才发生规模4.6地震，这提醒着洛杉矶筹办奥运可能会面临到的独特挑战。

不过，最大的挑战将莫过于交通问题。

上周末在巴黎奥运闭幕式上，巴斯概述了洛杉矶要打造一场「无车奥运」的计画。

这项承诺充满雄心抱负，因为在私人交通工具泛滥的洛杉矶，巨大的公路纵横交织整座城市，塞车已是每天的家常便饭。

国际奥会（IOC）2017年将2028年奥运主办权交付洛杉矶，届时会是洛杉矶近代第3次主办奥运，前两次分别是在1932年和1984年。

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