好莱坞重启冷战时期言论自由运动组织 反对川普压制批评声音

（法新社洛杉矶1日电） 奥斯卡影后珍芳达（Jane Fonda）等逾550位好莱坞名人今天重启冷战时期的言论自由运动组织，并示警川普政府正有计画地压制批评声音。

法新社、美国有线电视新闻网（CNN）及全国公共电台（NPR）报导，好莱坞逾550位名人今天重启冷战时期「红色恐慌」期间成立的组织「第一修正案委员会」（Committee for the First Amendment）。

好莱坞影星娜塔莉波曼（Natalie Portman）、西恩潘（Sean Penn）及安海瑟薇（Anne Hathaway）是重启「第一修正案委员会」的签署者之一。

美国非裔大导史派克李（Spike Lee）及美剧「白宫风云」（West Wing）创作者艾伦索肯（Aaron Sorkin）也在其中。

他们今天发表声明指出：「这个委员会最初成立于麦卡锡时代，那是一段黑暗时期，联邦政府因美国公民的政治信仰而进行打压与迫害。那股力量如今回来了。现在轮到我们站在一起，捍卫我们的宪法权利。」

80年前，珍芳达的父亲亨利方达（Henry Fonda）、露西鲍儿（Lucille Ball）、亨佛莱鲍嘉（Humphrey Bogart）、法兰克辛纳屈（Frank Sinatra）及茱蒂嘉兰（Judy Garland）等好莱坞传奇人物曾发起「第一修正案委员会」，对抗麦卡锡主义（McCarthyism）。

在冷战初期，美国时任联邦参议员麦卡锡（Joseph McCarthy）曾推行「反共产渗透」行动，以备受争议的手法揪出境内共产党人或同情共产主义者，包括好莱坞和艺界人士。

据报导，珍芳达在一封分享给CNN的信中，向好莱坞同仁发出呼吁，请他们加入重启的「第一修正案委员会」。

她写道：「我已经87岁。我见过战争、压迫、抗议与抵制。我曾受到赞扬，也曾被贴上国家公敌的标签。但我可以告诉你们：这是我生命中最令人感到恐惧的时刻。」