委内瑞拉反对派吁全球民众示威 要求选举真相

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（法新社卡拉卡斯11日电） 委内瑞拉朝野对大选结果争议不下，总统马杜洛宣称自己胜选连任，反对派今天呼吁民众在8月17日于全球各地举行抗议活动。

法新社报导，委内瑞拉反对派领袖马查多（Maria Corina Machado）在社群媒体一段影片中表示：「8月17日这一天，我们将走上委内瑞拉和全世界的街头…让我们一起呐喊，让世界支持我们的胜利，并承认人民主权与真相。」

在野总统候选人龚萨雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）表示：「我们赢，委内瑞拉就赢…大家17日见。」在马查多被禁止参选后，龚萨雷斯代她竞选。

这两位在野领袖已经躲藏逾一周，马查多最近表示，她担心自己的生命安全。有报导指出，反对派其他几名成员在没有任何警告下被带走。

委内瑞拉选务当局宣布7月28日投票结果，总统马杜洛（Nicolas Maduro）以52%得票率获胜，但当局尚未公布详细结果。

相较之下，反对派公布大量数据，显示龚萨雷斯囊括67%选票，马杜洛否认这份纪录的合法性，但美国和几个拉丁美洲国家支持反对派所提数字。67%得票率基本上与选前的民调一致。

马查多在社群平台X表示：「这讯息是写给大家的，在今日的委内瑞拉，你们不认识自己，你们厌倦了与家人分离，你们投票，并希望自己在7月28日的决定能获得尊重。」马杜洛8日下令封锁社群媒体平台X，持续10天。

马查多在X上又说：「8月17日周六，我们将在『伟大世界抗议求真理』（Great World Protest for the TRUTH）活动中见面。」

自马杜洛2013年上台以来，国家在他领导之下崩溃，由于国内经济管理不善和国际制裁，盛产石油、曾经是富裕国家的委内瑞拉国内生产毛额（GDP）剧减80%。（译者：纪锦玲）