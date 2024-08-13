委内瑞拉示威人数日增 马杜洛呼吁「铁腕」打击

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（法新社卡拉卡斯12日电） 委内瑞拉上个月举行总统大选，现任总统马杜洛声称获得连任，不过国内外都认为这场选举是一个骗局。不满选举结果的委国民众日前发起致命抗议，示威人数日增，马杜洛今天呼吁当局以「铁腕」打击。

官方统计在示威中死亡的人数已上升至25人，马杜洛（Nicolas Maduro）将暴力归咎于反对派，呼吁重罚。反对派坚称其候选人龚萨雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）在7月28日大选中以压倒性优势获胜。

施行社会主义路线的马杜洛在国防委员会会议上表示：「我要求国家所有权力机构以更快的速度、更高的效率和铁腕打击犯罪、暴力和仇恨罪行。」

被视为效忠马杜洛政权的国家选举委员会（National Electoral Council）宣布马杜洛当选总统，随后委内瑞拉爆发大规模抗议。观察家说，安全部队残酷镇压，超过2000人被捕。

但马杜洛将抗议人数日益增长归咎于龚萨雷斯和反对党领袖马查多（Maria Corina Machado）。马查多本欲参选，但与马杜洛同一阵线的国家机器将她的候选资格先行排除。 马杜洛今天批评说：「这场暴力的主谋在哪？这场暴力的资助者在哪？策划者在哪？」

他继续说：「龚萨雷斯先生在哪？他为什么逃跑？为什么不露面？最大的法西斯主义者，下令杀人、下令暗杀的马查多女士又在哪？」 基于生命安全疑虑和被逮捕的威胁，龚萨雷斯与马查多都避不露面。