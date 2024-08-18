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委国总统选举争议僵持 反对派矢言街头抗争到底

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（法新社卡拉卡斯17日电） 委内瑞拉反对派领袖马查多不再躲藏，今天带领群众在首都卡拉卡斯街头抗争，反对总统马杜洛自称的胜选连任，她矢言将有持续不断的人潮上街头示威。

马查多（Maria Corina Machado）先前呼吁海内外300多个城市的民众团结起来，升高对马杜洛（Nicolas Maduro）施压，要他承认反对派在7月28日总统大选中获得压倒性胜利。

委内瑞拉选务机构先前表示，7月28日大选中，总统马杜洛以略低于52%的选票赢得第3个任期。

反对派斥国家选举委员会为执政党的分支机构，并在网路公布资料指出，根据83%投票机器纪录，在野候选人龚萨雷兹（Edmundo Gonzalez）囊括了67%的选票支持。

选举争议让这个深陷经济困境的国家面临一场政治危机；政府镇压抗议活动导致至少23人丧生、2400人被捕。

今天在首都卡拉卡斯（Caracas），数千人聚集在城东的主要道路上。

在街头人群中， 马查多站在一辆卡车上，呼吁国际社会独立查核选举结果，并呼吁支持者继续在街头抗争。

第一批海外相关示威活动今天展开，澳洲雪梨（Sydney）有100多名委内瑞拉人集会，他们举着气球、挥舞着国旗。（译者：纪锦玲)

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