孟加拉推翻前总理后与印度关系紧绷 转与中国巴基斯坦交好

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（法新社达卡8日电） 孟加拉去年爆发群众示威将政府推翻，却也引发国家外交转向。在邻国印度不满其盟友孟加拉前总理哈希纳被赶下台后，达卡转而与跟新德里不睦的中国和巴基斯坦拉近关系。

孟加拉1年前爆发由学生带头的起义，数以千计示威者闯入哈希纳（Sheikh Hasina）的官邸，她在8月搭直升机逃往新德里，她的境况目前仍令孟加拉民众深感愤慨。

现年77岁的哈希纳抗拒引渡令，今年6月缺席孟加拉国际战犯法庭（International Crimes Tribunal）对她违反人道罪行的审判。她已因触犯藐视法庭罪遭判刑6个月。

孟加拉临时领导人尤努斯（Muhammad Yunus）指出，由于印度的印度教民族主义政府提供哈希纳庇护，因此在穆斯林人口居多的孟加拉，大众怒火便转移到印度。

国际危机组织（International Crisis Group，ICG）驻新德里分析师唐提（Praveen Donthi）也说，印孟关系「很可能从未经历过如此强烈紧绷」。

与此同时，得过诺贝尔和平奖的尤努斯今年3月首度出访进行国是访问，就是前往中国。这趟行程也让他争取到总额21亿美元（约新台币612亿元）的投资、贷款和补助。

不只是他，北京也直接拉拢孟加拉其他政坛领袖。外界看好是孟加拉明年大选热门赢家的孟加拉民族主义党（Bangladesh Nationalist Party）高阶领导人艾兰吉尔（Mirza Fakhrul Islam Alamgir）便表示，中国「渴望」带着「真诚、坚定态度、爱和情感」与孟加拉下届民选政府合作。

另一方面，孟加拉也与印度死敌巴基斯坦走得更近。

印巴两国今年5月以飞弹、无人机和炮弹交火4天、造成70多人死亡后，6月孟加拉和巴基斯坦官员便携手在北京与中国官员会面。

根据中国外交部发言人郭嘉昆的说法，中孟巴三国已同意在贸易、产业、教育和农业等领域进行合作计画。

在孟加拉的达卡大学（University of Dhaka）教授国际关系的哈克（Obaidul Haque）便表示，与中国的协商「带来成果」，例如原本受欢迎的赴印度医疗旅游遭到新德里限制后，中国提供替代选项，指定3所医院来服务已难前往印度治疗的孟加拉患者。