安全部队射杀着名佛教住持 缅甸军政府致歉

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（法新社仰光26日电） 缅甸安全部队杀害一名着名佛教住持后，缅甸军政府首脑罕见地道歉，军方最初将这起事件归咎于政变的反对者。

现年78岁的穆宁达比瓦姆萨（Sayadaw Bhaddanta Munindabhivamsa）是一名着名的佛教导师和作家，也是一座寺院的住持，他曾公开反对2021年导致缅甸陷入动乱的军方政变。

他于6月19日乘车穿越曼德勒省（Mandalay）中部地区时被枪杀。

军政府控制的媒体最初将这起杀戮归咎于政变的反对者，但第2天，一名在现场的资深僧侣说，安全部队应该负责。

他的指控在社群媒体上疯传，军政府说，将调查这起事件。

军政府领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）在一封信中说：「我们为失去穆宁达比瓦姆萨感到非常伤心。…我们为这个案件表示诚挚的歉意。」

这封信24日在死亡住持的寺院中宣读。

信中说，住持乘坐的汽车上没有任何宗教标志，并且在检查站没有减速，导致军政府部队开枪射击。

军政府将进行调查，并「根据事实采取行动」。

住持的葬礼将在明天举行。

军方长期以来一直试图将自己塑造成佛教的保护者，佛教是缅甸的主要宗教。

根据当地的监督组织，缅甸军政府自2021年夺取政权以后，大规模镇压异议人士，导致数千人被监禁或杀害，过程中也逮捕并监禁被控「危害」佛教的当地人和外国人。