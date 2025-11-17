安理会17日表决美决议案 聚焦加萨部署国际维和部队

afp_tickers

5 分钟

（法新社纽约联合国总部17日电） 联合国安全理事会预定今天表决美国所拟定、强化川普总统加萨和平计画的决议案，焦点在国际维和部队的部署。华盛顿警告，若未及时行动，可能爆发新一轮冲突。

安理会预定下午5时（台湾时间18日清晨6时）表决。

经多轮攸关重大的磋商，大幅修订后的决议草案支持这项和平计画。这项和平计画让以色列与哈玛斯10月10日在饱受战火摧残的巴勒斯坦加萨地区实现脆弱停火。

加萨走廊历经两年战事，多数地区已成废墟，战事起于2023年10月7日哈玛斯袭击以色列。

据法新社取得的最新决议草案，草案授权成立「国际稳定部队」（ISF），将与以色列、埃及及新训练的巴勒斯坦警方合作，协助维护边界地区安全并使加萨走廊非军事化。

国际稳定部队也将负责「彻底解除非国家武装团体的武装」、保护平民及确保人道救援走廊安全。

此外，决议草案还将授权成立「和平理事会」，作为加萨的过渡性管理机构──川普理论上将担任主席──任期直到2027年底。

不同于先前草案，最新版本提及未来可能成立巴勒斯坦国。

草案指出，一旦巴勒斯坦自治政府完成所要求的改革且加萨重建工程展开，「达成巴勒斯坦自决与建国的可行途径条件或许终将具备」。

以色列已明确拒绝这项可能。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨天在内阁会议中表示：「我们反对在任何领土上建立巴勒斯坦国的立场没有改变。」

●俄罗斯表示反对美国决议草案

拥有否决权的俄罗斯已提出竞争版本决议草案，认为美国方案对于支持巴勒斯坦建国不够积极。

法新社取得莫斯科的草案，草案要求安理会表达对「两国方案」愿景的坚定承诺。

草案暂时并未授权设立和平理事会或派遣国际维和部队，而是请联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）就这些议题提出「选项」。

美国加大推动决议案获支持的力道，并抨击「企图煽动理事会成员内部分歧的行动」。

美国驻联合国大使瓦尔兹（Mike Waltz）于华盛顿邮报撰文指出：「任何拒绝支持这项决议案的行为，不是要让哈玛斯恐怖分子继续统治，就是要重启战争，让区域和人民陷入无尽冲突。」

美方也公开取得部分阿拉伯及穆斯林居多数国家的支持，并发表有卡达、埃及、阿拉伯联合大公国、沙乌地阿拉伯、印尼、巴基斯坦、约旦与土耳其等国联署支持决议草案的共同声明。

几位外交官向法新社表示，尽管俄罗斯批评，部分会员国持观望态度，他们预期美方草案将会获得通过。

「国际危机组织」（International Crisis Group）专家高文（Richard Gowan）告诉法新社：「俄罗斯很清楚，虽然多数理事会成员会支持美国方案，但也有许多人对美方文本实质内容以及华府在纽约强行加速推动计画的作法感到忧心。」

他也认为，莫斯科最终不太可能对获阿拉伯国家支持的决议案动用否决权。

高文表示：「我认为中国与俄罗斯更可能选择弃权，藉此表达对计画的质疑，然后静观美国如何执行。」（编译：陈政一）