宏都拉斯大选混乱 军方誓言确保总统权力交接

afp_tickers

3 分钟

（法新社德古西加巴10日电） 宏都拉斯军方今天誓言，无论11月30日总统大选最后由谁胜出，军方都将确保权力和平移交。目前计票作业仍在进行，并陆续出现干预指控。

宏都拉斯武装部队过去曾干预政治，并发动过数次政变，最近一次是在2009年，当时推翻了时任总统赛拉亚（Manuel Zelaya），他是现任左翼总统卡斯楚（Xiomara Castro）的丈夫。

武装部队参谋总长耶南德兹（Roosevelt Hernandez）今天稍早坚称：「我们已经表明立场。」他说，「我们曾说过，我们将支持与承认」由全国选举委员会（CNE）目前进行计票所产生的结果。目前两位右翼候选人的得票率不相上下。

与即将卸任政府关系密切的耶南德兹接受Televicentro电视台访问时说，军方将「确保…共和国总统职位的交接」。

在计票过程中，获得美国总统川普支持的右翼企业家阿斯夫拉（Nasry Asfura）仅以些微差距领先，电视名人纳斯拉亚（Salvador Nasralla）紧追在后。

这场大选的计票因连续发生电脑故障而延误，引发外界对选举舞弊的质疑。全国选委会依法有一个月的时间完成计票。

针对约2700张计票表明显出现「不一致」的审查，将于明天在德古西加巴的计票中心展开。本周早些时候，由于有抗议群众开始聚集要求公正计票，计票中心外头一直有警察与军警看守。

纳斯拉亚声称选举过程存在舞弊，即将卸任的卡斯楚与得票率落后的左翼候选人蒙卡达（Rixi Moncada）也支持他的说法，后者呼吁宣布选举无效。

川普本身因为支持阿斯夫拉，并曾扬言如果他力挺的候选人没有当选，「美国不会再把钱投入无底洞」。

上周，川普还意外特赦前宏都拉斯总统叶南德兹（Juan Orlando Hernandez），叶南德兹与阿斯夫拉同属国家党（National Party）。

叶南德兹原本在美国服45年徒刑，陪审团裁定他因涉及「全球最大、最暴力的贩毒阴谋之一」而有罪。

许多人认为，尽管川普曾承诺根除拉丁美洲的毒品贩运，但仍允许叶南德兹获释，形同试图进行政治干预。