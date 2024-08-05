小罗勃甘乃迪招了 10年前曾将幼熊尸体弃置中央公园

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（法新社华盛顿4日电） 美国总统大选独立参选人小罗勃甘乃迪今年5月自曝曾被寄生虫吃掉部分大脑引起反感后，如今他又坦承曾在纽约中央公园弃置幼熊尸体。

反疫苗的阴谋论者小罗勃甘乃迪今天在社群媒体上发布3分钟影片揭露此事，显然他想在「纽约客周刊」（New Yorker）刊登有关10年前动物路死、不为人知行动的奇闻轶事之前抢先自白。

影片看起来是在餐后聊天所拍摄的，小罗勃甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）对情境喜剧演员萝珊妮巴尔（Roseanne Barr）等人讲述这个荒诞的故事。

小罗勃甘乃迪说，2014年他与友人在纽约州进行猎鹰旅行时，当时前方一辆厢型车撞死一只6个月大的黑熊。

出身美国最显赫政治世家的小罗勃甘乃迪想将这头熊带回家取得熊肉，于是将它放进自己车辆的后座。

70岁的小罗勃甘乃迪用沙哑的声音说：「在纽约州你可以这么做，你可以为路杀的熊只取得标签。」纽约州规定，有打猎执照的居民和非居民可获得猎熊标签，每年可以猎捕一只熊。

但因为这起突发事件延误了他的猎鹰行程，晚上因为要去纽约市参加晚宴，他必须直接前往机场搭飞机，无法先回到位于韦斯切斯特郡（Westchester County）的家中处理幼熊尸体。

他说：「那只熊在我的车上，但我不想把它留在车上，因为那样不太好。」

与同行友人脑力激荡后，他们将幼熊尸体带到纽约中央公园（Central Park），将小罗勃甘乃迪车上的一台旧自行车和黑熊尸体留在那里，制造这头熊是被自行车撞死的现场。这番供认引得影片里众人发笑。

他说：「当然，我没有喝酒。但与我同行、有饮酒的人认为这是个好主意。」

不过幼熊尸体最终还是被发现，并受到媒体大肆报导。

小罗勃甘乃迪说：「我当时想，『我的天啊，我做了什么？』我很担心，因为那台自行车上布满我的指纹。」

他说这个故事已沉寂10年，直到一名「纽约客周刊」事实查核员为他的专题报导来电查核。这篇报导目前尚未刊出。