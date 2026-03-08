尼坦雅胡矢言铲除伊朗领导层 川普向阵亡美军致敬

afp_tickers

（法新社耶路撒冷7日电） 以色列总理尼坦雅胡今天矢言将「全力」推进对伊朗的战争，并宣称以色列计划要铲除伊朗领导层；美国总统川普则亲赴德拉瓦州迎接阵亡美军遗体，并向他们致敬。

川普今天亲自到德拉瓦州多佛空军基地（Dover Air Force Base）出席迎回阵亡美军遗体的仪式，他们是美国和以色列联手对伊朗发起军事行动后首批阵亡的美军。

川普戴着一顶印有USA字样的白色棒球帽，神情肃穆地注视着覆盖美国国旗的棺木从军用运输机缓缓移出，并行礼致敬。

以色列与美国2月28日对德黑兰发动空袭，击杀伊朗最高领导人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），伊朗旋即对波斯湾地区发射飞弹与无人机报复攻击，战火至今未见趋缓。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在电视演说中表示：「我们制定了一套有系统的计画，要彻底铲除伊朗政权，并达成其他多项目标。」

尼坦雅胡表示：「各位公民，你们正在告诉我、以色列政府和我们英勇的将士，要持续战斗至胜利，我感谢你们。我可以向你们保证，我们会全力以赴。」

他指出，拜以色列与美国的轰炸行动之赐，「我们几乎完全掌控了伊朗首都的空域」。

尼坦雅胡对伊朗人民说，「真相的时刻」已经到来，以色列正努力协助他们摆脱「暴政的枷锁」。

他还说，以色列成功「改变了中东局势」，区域权力平衡就此发生转变。

以色列军方稍早表示，战争首周已对伊朗发动约3400次空袭，投下约7500枚弹药。（编译：刘文瑜）