尼坦雅胡要求叙南非军事化 以色列空袭军事目标

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（法新社耶路撒冷/大马士革25日电） 以色列军方表示，以军今天空袭叙利亚南部藏有武器的军事地点；而就在几天前，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）才要求叙南非军事化。

尼坦雅胡23日才警告说，叙利亚南部必须完全非军事化，以色列不会接受伊斯兰主义者领导的新叙利亚政府军队出现在以国领土附近。

尼坦雅胡表示：「我们不会允许沙姆解放组织（HTS）或叙利亚新政府的军队进入大马士革以南地区。」他指的是去年12月发动攻势推翻阿塞德（Bashar al-Assad）政权的伊斯兰主义团体沙姆解放组织。

他说：「我们要求叙利亚南部彻底非军事化，包括奎乃蒂拉省（Quneitra）、德拉省（Daraa）与苏威达省（Suwayda）。」

根据叙利亚安全部门消息人士与叙利亚电视台（Syria TV），以色列飞机今天袭击大马士革以南约20公里处的基斯韦镇（Kisweh）。叙国安全部门消息人士说，攻击目标是军事基地，但未提供更多细节。

当地居民与叙利亚电视台指出，以色列也进一步袭击叙利亚南部德拉省的一座城镇。

以色列军方随后在声明中表示，他们攻击了叙南的军事目标，包括军事总部和据信藏有武器的地点。（译者：纪锦玲）