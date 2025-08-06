尼坦雅胡：以色列必须彻底击败哈玛斯

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（法新社耶路撒冷5日电） 以色列总理尼坦雅胡今天表示，为了让剩余人质自加萨获释，以色列必须「彻底」击败巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯。以色列数天后即将举行内阁会议，讨论新版战争计画。

哈玛斯（Hamas）扣押的人质影片近日曝光，画面中人质骨瘦如柴，在以色列引发哗然。而联合国专家团队同时警告说，饥荒正在加萨（Gaza）的巴勒斯坦民众间扩散开来。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在巡视军事训练设施期间表示，「有必要彻底击败加萨的敌人，让我们人质全数获释，并确保加萨不再对以色列构成威胁」。

尼坦雅胡办公室后来表示，总理与以色列国防军（IDF）总参谋长萨米（Eyal Zamir）进行3小时的「安全会议」，但并未透露任何最新的战争计画。

尼坦雅胡办公室已经表示，将于本周稍后召开安全内阁会议来批准最新指示。

以色列公共广播公司（Kan）引述内阁成员的话说，尼坦雅胡已「决定把战事扩大至人质可能的所在位置」。

然而，诸如12频道（Channel 12）等的部分主流媒体则暗示，这场臆测的扩大行动有可能只是一个斡旋的策略。

尽管这个据报的计画尚未获得批准，却已引发巴勒斯坦自治政府和控制加萨的哈玛斯政府强烈反弹。

哈玛斯坚称，这类举动将不会改变它们在停火谈判的立场，并要求所有外部势力撤出加萨。