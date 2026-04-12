尼坦雅胡：美以联手成功「摧毁」伊朗核子与飞弹计画

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（法新社耶路撒冷11日电） 美国与伊朗代表在巴基斯坦举行两轮面对面会谈，试图结束中东战争之际，以色列总理尼坦雅胡今天指出，美国与以色列联手的军事行动，已成功「摧毁」伊朗核子与弹道飞弹计画。

伊朗国营电视台报导，美伊第三轮会谈预计今天晚间或明天进行。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在电视声明中指出，「我们已成功摧毁核子计画，也摧毁了飞弹计画」，还表示针对德黑兰的战争削弱伊朗领导阶层及区域盟友。

他说：「伊朗已没有任何一座仍在运作的浓缩设施。」

他表示，情报显示已故伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在2025年6月战争后仍试图扩大核子与飞弹计画，因此发动最新一轮战争。

尼坦雅胡说：「哈米尼试图将飞弹与核生产深埋于山体之下，深到连B-2轰炸机都无法触及。我们不能袖手旁观，因此采取行动…他们大部分的飞弹生产能力已消失。虽然仍有飞弹与库存，但正在缩减」，这场战争取得「巨大的成果」。

尼坦雅胡称数十年以来，伊朗领导阶层及盟友一直威胁以色列，「他们曾想扼杀我们，而现在是我们在扼杀他们。他们曾威胁要消灭我们，如今他们正在为生存而战」。

尼坦雅胡表示，黎巴嫩已就可能的和平协议与以色列接触，「在过去一个月内，他们多次主动接触，希望展开直接和平谈判」。

他说：「我已批准，但有两个条件，即我们要求解除真主党武装，并要一项能持续数代的真正和平协议。」

黎巴嫩总统府昨天发布消息指出，下周将在华盛顿与以色列举行会议，讨论以色列与真主党之间的停火，以及双方可能启动谈判。

根据黎巴嫩卫生部统计，以色列已在黎巴嫩造成至少2020人死亡，包括248名女性、165名儿童以及85名医疗与急救人员。

就在尼坦雅胡发表谈话同时，约800名以色列抗议人士今天在特拉维夫（Tel Aviv）集会，反对对伊朗与黎巴嫩的战争，并指控尼坦雅胡试图破坏与伊朗的停火。（编译：徐睿承）