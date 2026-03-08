尼泊尔饶舌歌手横扫大选 夏哈领军夺国会过半

（法新社尼泊尔查巴8日电） 尼泊尔今天公布的部分官方计票结果显示，饶舌歌手转战政坛的夏哈所属的中间派全国独立党，已在国会直选取得过半席次。根据官方预测趋势，该党正走向压倒性胜利。

根据已公布的结果与选举委员会开票趋势预测，35岁的夏哈（Balendra Shah）所属的全国独立党（RSP），在比例代表制得票方面也处于领先地位。 这是自2025年9月爆发致命的青年反贪腐示威，导致政府垮台以来的首次投票。 夏哈本人已于昨天在自己的选区中，击败曾4度出任总理的政坛老将奥利（KP Sharma Oli）；后者领导的马克思主义政府，已在去年的暴力冲突中被推翻。

他击败了74岁的奥利，并从首都市长一路崛起，可能问鼎总理之位，成为近年尼泊尔政坛最戏剧性的结果之一。 2025年9月由年轻人主导、以Z世代为号召所发起的示威，最初因政府短暂封锁社群媒体而爆发，但随即演变为对贪腐问题及经济困局的全面爆发。

5日举行的国会选举选出新的275席国会众议院议员，其中165席由直选产生，110席则透过比例代表制选出。 截至昨天早上，已有125个直选席位公布结果，全国独立党以98席占据绝对优势，尼泊尔国大党（Nepali Congress）获得14席，奥利所属的马克思主义政党仅获7席。 开票趋势显示，全国独立党在直选剩余的40个选区中，也于其中27个选区保持领先。

在比例代表制的选票中，全国独立党以近半数的得票率保持领先，最终结果预计数日后公布。