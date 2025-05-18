川普「大法案」卡关 众院议长强生：仍按计画推进

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（法新社华盛顿18日电） 美国共和党籍联邦众议院议长强生（Mike Johnson）今天指出，一项旨在推进总统川普国内施政的大型法案近期虽然在国会委员会闯关失败，不过法案仍然「在正轨上」。

川普一直在施压共和党人掌控的国会，要迅速推进他口中这项「漂亮的大法案」。这项法案将延续他第一个总统任期的减税政策，同时针对社会福利计画实施新的限制措施，还有其他许多条款。

强生接受「福斯周日新闻」（Fox News Sunday）节目访问时表示，尽管这项法案在众院预算委员会（House Budget Committee）闯关失败，他仍计划本周结束前就这项法案进行全院表决。

根据立场独立的国会分析师估算，这项法案中的税务条款将在未来10年使联邦赤字增加逾4兆8000万美元。

为了部分抵消赤字增加所造成的影响，共和党人计划大幅削减开支，特别是针对「医疗补助」（Medicaid）添加新的限制措施。这项公共健保计画协助提供健康保险给超过7000万名美国低收入民众。

不过共和党内部严重分歧，可能会拖慢立法进程。

强生整个周末都在努力说服反对派。共和党人在众院仅握有些微多数，意味着法案几乎需要所有党籍议员一致支持才能通过。

预算委员会预计将持续针对法案辩论至今天深夜，以期这回能让法案顺利通过。但就算法案在众院过关，仍将在联邦参议院面临挑战。