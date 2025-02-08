川普下令将美国最高峰改名 阿拉斯加州议员压倒性反对

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（法新社洛杉矶8日电） 美国总统川普将美国最高山脉改名的政令今天面临自家党员抵制。共和党居多的阿拉斯加州参议院以压倒性票数，反对他将原住民名称迪纳利山改为麦金里山。

川普在重返白宫头几天即签署大量行政命令重塑美国政府，包括大规模赦免参与2021年1月6日国会山庄暴动的支持者、冻结联邦机构招聘、推翻在美出生即取得公民权的宪法保障。

但他下令将海拔约6200公尺高的迪纳利山（Denali）改名，却惹怒阿拉斯加的州议员。阿拉斯加州参议院今天全体一致通过决议，敦促川普三思。

决议中提到「迪纳利山这个名字已深植阿拉斯加州的文化与认同」、「阿拉斯加州居民认为，阿拉斯加州的地理特徵名称应由本州的居民与民代决定」。

这项决议稍早在阿拉斯加州众议院也以相当大的多数票通过；决议称早在1975年，州议员们就呼吁以这座山的原住民名字相称。40年后，时任总统欧巴马正式认可这个诉求，并放弃麦金里山（Mount McKinley）一名；这座美国最高峰的官方名称自1917年来就是麦金里山。

当年取名麦金里山是为向共和党籍总统麦金里（William McKinley）致敬。麦金里1897年担任总统，1901年遇刺身亡。

阿拉斯加州议会通过的决议不大可能改变川普的想法，但值得注意的是，此事反映目前对川普大多顺从的共和党内，罕见展现不服从。