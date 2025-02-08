立足瑞士 报道世界
登录

川普下令将美国最高峰改名 阿拉斯加州议员压倒性反对

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社洛杉矶8日电） 美国总统川普将美国最高山脉改名的政令今天面临自家党员抵制。共和党居多的阿拉斯加州参议院以压倒性票数，反对他将原住民名称迪纳利山改为麦金里山。

川普在重返白宫头几天即签署大量行政命令重塑美国政府，包括大规模赦免参与2021年1月6日国会山庄暴动的支持者、冻结联邦机构招聘、推翻在美出生即取得公民权的宪法保障。

但他下令将海拔约6200公尺高的迪纳利山（Denali）改名，却惹怒阿拉斯加的州议员。阿拉斯加州参议院今天全体一致通过决议，敦促川普三思。

决议中提到「迪纳利山这个名字已深植阿拉斯加州的文化与认同」、「阿拉斯加州居民认为，阿拉斯加州的地理特徵名称应由本州的居民与民代决定」。

这项决议稍早在阿拉斯加州众议院也以相当大的多数票通过；决议称早在1975年，州议员们就呼吁以这座山的原住民名字相称。40年后，时任总统欧巴马正式认可这个诉求，并放弃麦金里山（Mount McKinley）一名；这座美国最高峰的官方名称自1917年来就是麦金里山。

当年取名麦金里山是为向共和党籍总统麦金里（William McKinley）致敬。麦金里1897年担任总统，1901年遇刺身亡。

阿拉斯加州议会通过的决议不大可能改变川普的想法，但值得注意的是，此事反映目前对川普大多顺从的共和党内，罕见展现不服从。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞欧双边协议对生活在海外的瑞士人有多重要？

经过几个月的谈判，瑞士和欧盟于2024年12月宣布，关于一揽子双边协议的谈判已经结束。但未来的政治道路依然漫长，因为该协议必须得到瑞士议会的批准，且可能付诸全民公投定夺。

参与讨论
56
21 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
57
114 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 詹尼斯·马夫里斯

未来的瑞士中立模式是什么？

瑞士的中立性在当前的国际局势中确实面临挑战，但这并不意味着中立政策完全失效。相反，瑞士可能需要在保持中立的同时，灵活应对国际变化，以维护其国家利益和安全。

参与讨论
381
272 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团