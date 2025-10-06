The Swiss voice in the world since 1935

川普下令派国民兵进驻芝加哥　伊利诺州提起诉讼

（法新社芝加哥6日电） 美国总统川普（Donald Trump）持续打击国内各地的犯罪和无证移民之际，伊利诺州当局今天提出诉讼，试图阻止川普派遣国民兵（National Guard）部队进驻芝加哥。

川普不顾芝加哥市长强生（Brandon Johnson）及伊利诺州长普里茨克（JB Pritzker）等民主党人士的反对，于上周末批准要向芝加哥部署700位国民兵。

伊利诺州检察长与代表芝加哥市的律师在该州联邦法院提起诉讼，指控川普动用美国部队「惩罚他的政敌」。

他们控诉说，川普的挑衅及独断行径不但没能促进芝加哥地区的公共安全，反倒可能会激起群众抗议而破坏公共安全。

他们还提到：「伊利诺州请求法院宣布这些行径违法，并立即和永久禁止这些行为。」

美国国土安全部长诺姆（Kristi Noem）为了这项部署计画做出辩护，她在福斯新闻（Fox News）的节目上声称，美国第3大城芝加哥是「战区」。

美国一位联邦地区法院法官已经于昨天晚间裁定，暂时禁止川普政府向俄勒冈州派遣任何国民兵部队。川普昨天稍早调派加州国民兵至俄勒冈州最大城市波特兰，引发两州联手提告。

