川普下令调查拜登政府 批前幕僚代行总统职权

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（法新社华盛顿4日电） 美国共和党人声称存在一桩掩盖前总统拜登执政时期认知能力衰退问题的阴谋，现任总统川普今天下令调查此事；川普还说，拜登幕僚滥用总统签名权力，使用自动签名机来掩饰拜登认知能力衰退。

此举是川普长期以来要让外界对拜登失去信任的最新举措，共和党人和他们在保守派媒体中的主要支持者也参与此事。

然而，拜登所属的民主党内部也逐渐开始承认，这位前总统近年来似乎健康状况日渐衰退。

去年竞选期间的辩论会上，拜登灾难性的表现凸显了这些顾虑，当时，81岁的拜登说话口齿不清，思路频频中断。

今天发布的总统备忘录写道：「近几个月来明显可见，前总统拜登的幕僚滥用总统签名的权力，藉由使用自动签名机来掩饰拜登认知能力衰退的问题。」

「这起阴谋是美国史上最危险且令人担忧的丑闻之一。美国大众被蓄意蒙蔽，无从得知究竟是谁在实际行使行政权力，而拜登的签名却出现在数以千计的文件上，实现激进的政策转变。」

共和党人长期以来声称拜登有心智衰退问题，而白宫还是照常推行重大法案和颁布总统令。

共和党人以拜登鲜少公开露面，且显然回避采访为证，称拜登无法胜任美国三军统帅的繁重职责。

他们坚称拜登身边的人掩盖拜登身体和认知衰退问题、代替拜登做决策，并利用能复制拜登签名的装置，来继续以他的名义治国。

川普的总统备忘录写道：「总统法律顾问应与司法部长和其他相关行政机关首长协商，调查是否有特定人士共谋欺瞒大众有关拜登的精神状态，并违宪行使总统职权与责任。」

这项调查案也将针对「拜登任期最后几年间据称签署许多行政命令的情况进行审视，包括那些使用自动签名机的政策文件，以及指示使用总统签名的决策者身分」。