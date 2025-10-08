川普为诺贝尔奖积极造势 欧巴马曾获奖成较劲动力

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿8日法新外导）美国总统川普（Donald Trump）从不掩饰自己渴望获得诺贝尔和平奖，其背后动机既出于对国际声望的追求，也受到他与前总统欧巴马（Barack Obama）长年较量的影响。

而他能不能一偿宿愿，即将于10日见分晓。

随着诺贝尔委员会宣布得主的日期一天天逼近，川普为和平奖造势的举动也比以往更为频繁。近几周来，几乎每场公开场合，川普都不忘强调自己在「结束7场战争」中的角色。

川普政府近期所列的7场他宣称已和平落幕的战争，包含柬埔寨与泰国、科索沃与塞尔维亚、刚果民主共和国与卢安达、巴基斯坦与印度、以色列与伊朗、埃及与衣索比亚，以及亚美尼亚与亚塞拜然。

然而，尽管川普很快就将部分进展归功于自己，例如他今年5月宣布核武国家印度与巴基斯坦停火，但许多说法仍有待商榷，不是细节不全就是与事实有所出入。

他甚至对上述清单的其中1国发动过军事攻击。6月期间，他下令美军空袭伊朗核设施。

但更受关注的问题是，川普上任后承诺数天内终结的两场主要战争，加萨战争与俄乌战争，迄今仍未平息。

他力推以色列与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）结束加萨2年战争的努力，在诺贝尔和平奖揭晓前几天达到高潮，但几乎可以肯定已来不及影响评选结果。

除了追求国际认可，川普争取诺贝尔奖的另一动力，来自他与欧巴马之间的长期较劲。

美利坚大学（American University）国际关系教授马丁（Garret Martin）受访时指出，自从川普「10年前展露逐鹿白宫的抱负以来，就处处与欧巴马较劲；而欧巴马最有名的事迹之一，就是在2009年获颁诺贝尔和平奖」。

民主党籍的欧巴马当时入主白宫不过9个月就获奖，引发热议。共和党籍的川普至今耿耿于怀。

川普2024年10月在总统大选冲刺阶段时曾说：「如果我叫欧巴马，10秒内就能拿到诺贝尔奖。」